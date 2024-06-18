Кубань вошла в топ регионов с самыми вкусными сырами

Пятая часть или 20% участников выбрали адыгейский сыр, который готовится исключительно из коровьего молока. Респонденты поставили республику на второе место рейтинга.
На третьем месте оказался Краснодарский край — крупнейший производитель сыра в России, выпускающий ежегодно более 40 тыс. тонн сыров из коровьего и козьего молока. Кубанский сыр понравился 12% участников голосования.
Первое место заняла Кострома — российская столица сыра, ее выбрали 30% голосовавших. Костромской сыр еще в 1880 году получил призы на всемирной выставке в Лондоне и давно признан одним из лучших.
В топ-10 лучших производителей сыров также вошли Калининградская область, Крым, Башкирия, Северная Осетия, город Углич, Алтай и Кисловодск.