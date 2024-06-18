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Кубань вошла в топ регионов с самыми вкусными сырами

Краснодарский край и Адыгея вошли в топ-три регионов по производству самого вкусного сыра. Такой вывод сделали специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха «Твил.ру» на основе опроса.

Источник: Nienke Burgers/CC0

Пятая часть или 20% участников выбрали адыгейский сыр, который готовится исключительно из коровьего молока. Респонденты поставили республику на второе место рейтинга.

На третьем месте оказался Краснодарский край — крупнейший производитель сыра в России, выпускающий ежегодно более 40 тыс. тонн сыров из коровьего и козьего молока. Кубанский сыр понравился 12% участников голосования.

Первое место заняла Кострома — российская столица сыра, ее выбрали 30% голосовавших. Костромской сыр еще в 1880 году получил призы на всемирной выставке в Лондоне и давно признан одним из лучших.

В топ-10 лучших производителей сыров также вошли Калининградская область, Крым, Башкирия, Северная Осетия, город Углич, Алтай и Кисловодск.

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