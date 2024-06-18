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В районе Центрального рынка Перми снесут восемь незаконных киосков

В Перми в районе Центрального рынка администрация Ленинского района снесет восемь незаконно возведенных павильонов.

Согласно распоряжению главы территориального органа Андрея Короткова, демонтажу подлежат объекты по адресам: шоссе Космонавтов, 4, 8, 24, 24/1. Работы по принудительному сносу возложены на МКУ «Содержание муниципального имущества».

Согласно сервису 2ГИС, по указанным адресам располагаются НТО по продаже и ремонту подержанных телефонов, комиссионные, антикварные магазины, а также магазин сантехники.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что за февраль 2024 года по поручению главы Перми Эдуарда Соснина в городе демонтировано уже 52 незаконных нестационарных торговых объекта (НТО). Такие объекты выявляются в ходе плановых рейдов чиновников, учитываются и обращения жителей. В случае выявления незаконных НТО сначала специалисты проводят разъяснительную работу по недопущению нарушений. Если продавцы не принимают меры по их устранению, то в отношении организатора торговой деятельности составляется протокол об административном правонарушении, а самовольно установленные на муниципальной земле НТО демонтируют. О фактах незаконной торговли жители могут сообщать в администрацию своего района, а также в территориальный отдел полиции.

Напомним, расчистка улиц от незаконных павильонов, которые портят облик города, была активизирована в год 300-летия Перми по поручению губернатора Дмитрия Махонина.

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