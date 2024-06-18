20 июня стартует приемная кампания в колледжи и техникумы Кубани

В рамках федерального проекта выпускники 9-х классов могут освоить востребованные специальности, получить практический опыт, в дальнейшем — получить возможность трудоустроиться в ключевые отраслевые компании России.
Все программы обучения в колледжах и техникумах разработаны совместно с ведущими предприятиями регионов.
— Сегодня уже 60% девятиклассников выбирают учреждения СПО. С первого курса студенты проходят практику на производствах, их курируют опытные наставники с предприятий, а трудоустройство достигает около 80%. В этом году в рамках приемной кампании для абитуриентов доступно уже 24 приоритетные отрасли экономики более чем в 1 200 колледжах, — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Федеральный проект масштабируется — через 2 года его участниками станут все регионы, а через 6 лет «Профессионалитет» охватит 100% колледжей, рассказали в пресс-службе минпросвещения России.