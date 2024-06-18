20 июня стартует приемная кампания в колледжи и техникумы Кубани

— Сегодня уже 60% девятиклассников выбирают учреждения СПО. С первого курса студенты проходят практику на производствах, их курируют опытные наставники с предприятий, а трудоустройство достигает около 80%. В этом году в рамках приемной кампании для абитуриентов доступно уже 24 приоритетные отрасли экономики более чем в 1 200 колледжах, — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.