Открытие пляжа в ростовском парке «Дружба» переносится из-за низкого качества воды

По данным источника, пробы воды Северного водохранилища реки Темерник были взяты дважды. В результате сравнительных анализов установлено, что вода не соответствуют нормам и не подходит для купания населения. Для открытия пляжа на территории парка культуры и отдыха «Дружба» до конца июня будет взят повторный забор воды.
На выполнение работ по содержанию пляжа было направлено 1,8 млн руб.: заключены договоры на услуги матросов-спасателей и медперсонала, завезен песок и установлены малые архитектурные формы.