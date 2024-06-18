Открытие пляжа в ростовском парке «Дружба» переносится из-за низкого качества воды

По данным источника, пробы воды Северного водохранилища реки Темерник были взяты дважды. В результате сравнительных анализов установлено, что вода не соответствуют нормам и не подходит для купания населения. Для открытия пляжа на территории парка культуры и отдыха «Дружба» до конца июня будет взят повторный забор воды.