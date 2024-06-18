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Открытие пляжа в ростовском парке «Дружба» переносится из-за низкого качества воды

Результаты исследований водоема Северного водохранилища реки Темерник показали, что вода не соответствует нормам санитарно-эпидемиологических правил. Открытие пляжа в парке «Дружба» переносится на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте администрации Ростова-на-Дону.

По данным источника, пробы воды Северного водохранилища реки Темерник были взяты дважды. В результате сравнительных анализов установлено, что вода не соответствуют нормам и не подходит для купания населения. Для открытия пляжа на территории парка культуры и отдыха «Дружба» до конца июня будет взят повторный забор воды.

На выполнение работ по содержанию пляжа было направлено 1,8 млн руб.: заключены договоры на услуги матросов-спасателей и медперсонала, завезен песок и установлены малые архитектурные формы.

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