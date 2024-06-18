«Поезд Победы» приедет 21 июня в Беларусь и побывает в 23 городах

«Поезд Победы» приедет 21 июня в Беларусь, проинформировали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В организации напомнили, что в период с 21 июня по 21 июля передвижной музей сможет побывать в 23 городах страны. У жителей всех областей Беларуси, а также Минск будет возможность ознакомиться с экспозицией музей. Сказано, что первую остановку 21 июня поезд совершит в Бресте, а затем поедет в Пинск, Барановичи, Лунинец, Кричев, Витебск, Горки и в ряд других белорусских городов.
В БЖД уточнили, что маршрут курсирования передвижного музея был составлен при учете знаменательных и памятных дат Беларуси, технической возможности инфраструктуры Белорусской железной дороги. Сообщается, что названный проект представляет собой интерактивную экспозицию, посвященную подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В составе «Поезда Победы» десять тематических вагонов, где представлены переход от одного исторического эпизода к другому. Указанный проект был создан в России. Данная выставка имеет ограничения 12+. Передвижной музей является социальным и в России, и в Беларуси. Экспозиция будет доступна с 10.00 до 20.00, но с перерывом с 14.00 до 15.00.