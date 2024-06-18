«Поезд Победы» приедет 21 июня в Беларусь и побывает в 23 городах

В организации напомнили, что в период с 21 июня по 21 июля передвижной музей сможет побывать в 23 городах страны. У жителей всех областей Беларуси, а также Минск будет возможность ознакомиться с экспозицией музей. Сказано, что первую остановку 21 июня поезд совершит в Бресте, а затем поедет в Пинск, Барановичи, Лунинец, Кричев, Витебск, Горки и в ряд других белорусских городов.