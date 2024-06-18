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Новокузнецкие врачи спасли жизнь бойцу, у которого осколок застрял в сосуде

Последствием невмешательства могла бы стать тромбоэмболия и разрыв аневризмы.

Кузбасский минздрав сообщает, что врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 имени А. А. Луцика спасли жизнь раненому бойцу. Он не мог справиться с последствиями осколочного ранения.

Часть снаряда проникла мужчине между веной и артерией и застряла в сосуде, из-за чего при ходьбе он испытывал сильную боль и хромоту. В сосуде образовалась аневризма, которая могла разорваться в любой момент. Также могла развиться и тромбоэмболия.

Врачи удалили аневризму и заменили поражённый участок артерии протезом из участка вены голени. После операции боль уменьшилась, а пациенту стало легче ходить. Специалисты считают, что со временем боец совсем перестанет хромать и продолжит вести полноценный образ жизни.

Также мы писали, что врачи-эндоскописты Кузбасского онкодиспансера удалили опухоль в труднодоступном месте, сохранив при этом жизненно важные органы.