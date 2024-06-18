Новокузнецкие врачи спасли жизнь бойцу, у которого осколок застрял в сосуде

Часть снаряда проникла мужчине между веной и артерией и застряла в сосуде, из-за чего при ходьбе он испытывал сильную боль и хромоту. В сосуде образовалась аневризма, которая могла разорваться в любой момент. Также могла развиться и тромбоэмболия.