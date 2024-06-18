На два дня закроют детсады Астаны в июле

«Дошкольные организации Астаны не будут работать
При этом в ведомстве не стали озвучивать конкретных причин, с чем будет связано временное закрытие детских садов в столице.
Отметим, что в эти же дни, как ранее сообщала Акорда, в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества.
«Главы государств — членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Ожидается участие в мероприятии лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу», — отмечалось в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.