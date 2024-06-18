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На два дня закроют детсады Астаны в июле

Детские сады в Астане не будут функционировать 3—4 июля. Конкретных причин, с чем будет связано закрытие дошкольных учреждений, в столичном управлении образования не озвучили, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Дошкольные организации Астаны не будут работать 3—4 июля в связи с письмом от Минпросвещения и МВД РК», — коротко сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе управления образования акимата Астаны.

При этом в ведомстве не стали озвучивать конкретных причин, с чем будет связано временное закрытие детских садов в столице.

Отметим, что в эти же дни, как ранее сообщала Акорда, в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества.

«Главы государств — членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Ожидается участие в мероприятии лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу», — отмечалось в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

образование