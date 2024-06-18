Главный праздник выпускников фестиваль «Алые паруса» пройдет в Иркутске 23 июня

Мечта многих выпускников побывать на празднике «Алые паруса» исполнится у школьников из Иркутска. 23 июня в 21:30 у ледокола «Ангара» пройдет «Вальс яхт». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
— В прошлом году в фестивале участвовали 28 яхт, которыми управляли почти 200 спортсменов. Получилось эффектное зрелище, которое высоко оценили жители и гости Иркутска, — отметил депутат думы города Алексей Вепрев.
Празднование начнется с 11:00, участники смогут попробовать свои силы в парусном спорте и виндсерфинге. С 12:00 до 21:00 в Чертугеевском заливе пройдут состязания на яхтах среди трудовых коллективов города. В это же время стартует регата крейсерских яхт, где смогут принять участие жители и гости города.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в поликлинике № 4 столицы региона появилось новое стоматологическое оборудование. Также там открылся обновленный кабинет для приема пациентов.