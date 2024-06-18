Главный праздник выпускников фестиваль «Алые паруса» пройдет в Иркутске 23 июня

Празднование начнется с 11:00, участники смогут попробовать свои силы в парусном спорте и виндсерфинге. С 12:00 до 21:00 в Чертугеевском заливе пройдут состязания на яхтах среди трудовых коллективов города. В это же время стартует регата крейсерских яхт, где смогут принять участие жители и гости города.