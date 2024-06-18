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В Екатеринбурге магазин Leroy Merlin сменит название на Lemаna Pro

В Екатеринбурге ритейлер Leroy Merlin («Леруа Мерлен») сменит название на Lemаna Pro («Лемана Про»). Как сообщил «Ъ», ребрендинг планируют завершить в 2025 году. Со старым названием магазины проработают до конца текущего года.

Источник: Коммерсантъ

Названия сменятся у всех магазинов сети. В Екатеринбурге расположены два ТЦ по ул. Металлургов и пер. Базовом. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе компании, новое название отражает ее ключевые приоритеты бренда. «Lе» происходит от слова «Leader» (лидер), «Ма» — от французского «Maison» («дом»), «Nа» — от «Nature» (экологическая и социальная ответственность). Часть названия «Pro» указывает на фокус компании на профессионалах в области строительства и обустройства дома.

«Ребрендинг не отразится на ее текущей деятельности, взаимоотношениях с партнерами, обслуживании клиентов и работе сотрудников», — сказано в сообщении. По данным «Ъ», в марте 2024 года российский «Леруа Мерлен» сменил название юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид».

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