В Екатеринбурге магазин Leroy Merlin сменит название на Lemаna Pro

Названия сменятся у всех магазинов сети. В Екатеринбурге расположены два ТЦ по ул. Металлургов и пер. Базовом. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе компании, новое название отражает ее ключевые приоритеты бренда. «Lе» происходит от слова «Leader» (лидер), «Ма» — от французского «Maison» («дом»), «Nа» — от «Nature» (экологическая и социальная ответственность). Часть названия «Pro» указывает на фокус компании на профессионалах в области строительства и обустройства дома.