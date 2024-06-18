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Семь человек погибли и 15 пострадали в массовом ДТП в Рязанской области

АЛМАТЫ, 18 июн — Sputnik. Семь человек погибли, еще 15, в том числе трое детей, пострадали в результате ДТП в Шиловском районе Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Источник: Sputnik.kz

«На 273-м километре федеральной трассы М-5 “Урал” произошло ДТП с участием двух фур, легкового автомобиля и микроавтобуса “Газель”, — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП, по предварительным данным, погибли семь человек и 15 пострадали, из них трое детей.

Собеседник агентства добавил, что столкновение машин произошло возле села Заполье. Всего в четырех транспортных средствах находились 22 человека, из них 15 — в «Газели». Движение транспорта на месте ДТП осуществляется по одной полосе.