Умер экс-глава Госкомитета РТ по земельным ресурсам и земельной реформе Ефремов

«Под руководством А. А. Ефремова была проведена масштабная работа по инвентаризации земельных ресурсов Республики Татарстан, в том числе с применением аэрофотосъемки, результаты которой легли в основу современного кадастрового учета земельных участков в Республике Татарстан. Особое внимание А. А. Ефремовым уделялось вопросам реализации земельной реформы. Одними из первых в Российской Федерации сельские жители республики стали владельцами долей на сельскохозяйственные земли», — отметили в министерстве.