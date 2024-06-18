Дожди, грозы и ветер ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток

«С прохождением атмосферных фронтов, в ближайшие дни, неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром», — говорится в сообщении.
На севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града. Сильные дожди ожидаются 18 июня на востоке и в центре, 19 июня на юго-востоке.
Лишь на юге и
Дневная температура будет постепенно понижаться на западе страны до +28+40, на севере страны повышение от +20+28 до +25+31, в центре +20+33, на юге +30+41, на юго-востоке небольшое понижение от +24+35 до +22+32, а на востоке прогнозируется понижение до +12+28.