Дожди, грозы и ветер ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток

Дневная температура будет постепенно понижаться на западе страны до +28+40, на севере страны повышение от +20+28 до +25+31, в центре +20+33, на юге +30+41, на юго-востоке небольшое понижение от +24+35 до +22+32, а на востоке прогнозируется понижение до +12+28.