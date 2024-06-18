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Дожди, грозы и ветер ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток

Астана. 18 июня. КазТАГ — Дожди, грозы и ветер ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток, сообщает РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 73% 764 мм рт. ст. +23°
Источник: pixabay

«С прохождением атмосферных фронтов, в ближайшие дни, неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром», — говорится в сообщении.

На севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града. Сильные дожди ожидаются 18 июня на востоке и в центре, 19 июня на юго-востоке.

Лишь на юге и 19—20 июня в центре ожидается погода преимущественно без осадков.

Дневная температура будет постепенно понижаться на западе страны до +28+40, на севере страны повышение от +20+28 до +25+31, в центре +20+33, на юге +30+41, на юго-востоке небольшое понижение от +24+35 до +22+32, а на востоке прогнозируется понижение до +12+28.