В Молдове катастрофически не хватает врачей: Специалистам нужны нормальные условия труда — признание министра здравоохранения

Медицинской системе Молдовы не хватает около 700 врачей. Кроме того, есть более 1200 вакансий для медперсонала со средним образованием. О нехватке медицинских работников рассказала министр здравоохранения Алла Немеренко в эфире Radio Moldova.
По словам Немеренко, пишет ipn.nd, во многих районах ощущается острая нехватка семейных врачей, а в 18 районах Республики Молдова нет ни одного судебного медицинского эксперта.
— Нам нужно более 700 врачей. Сейчас у нас проходит распределение медсестёр и выпускников колледжей, а учреждениями были заявлены 1200 вакансий, которые необходимо заполнить. Вопрос не в нехватке врачей, а в том, что у нас наблюдается диспропорция, географическая разница. Если говорить о семейных врачах, которые являются основой системы, то в городской местности мы очень хорошо обеспечены. В северных районах у нас почти 100-процентный охват семейными врачами. В Кишинёве на 10 тысяч населения приходится 6,2 семейных врача, в то время как в некоторых районах на 10 тысяч населения по 2,2 — 2,5 семейных врача, — отметила Алла Немеренко.
Министр здравоохранения рассказала и об острой нехватке специалистов, особенно в области анестезии и интенсивной терапии, радиологии и медицинской визуализации, кардиологии, педиатрии.
— Из узкопрофильных специальностей нам по-прежнему не хватает судебно-медицинских экспертов, неонатологов, кардиологов, онкологов. Если говорить о стационарной медицинской помощи, то не хватает анестезиологов и реаниматологов. Например, в 18 районах нет ни одного судебно-медицинского эксперта. Исследования показывают, что на миграцию специалистов в медицине не влияет зарплата, на первом месте стоят условия труда, — добавила она.