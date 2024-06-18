В Молдове катастрофически не хватает врачей: Специалистам нужны нормальные условия труда — признание министра здравоохранения

— Нам нужно более 700 врачей. Сейчас у нас проходит распределение медсестёр и выпускников колледжей, а учреждениями были заявлены 1200 вакансий, которые необходимо заполнить. Вопрос не в нехватке врачей, а в том, что у нас наблюдается диспропорция, географическая разница. Если говорить о семейных врачах, которые являются основой системы, то в городской местности мы очень хорошо обеспечены. В северных районах у нас почти 100-процентный охват семейными врачами. В Кишинёве на 10 тысяч населения приходится 6,2 семейных врача, в то время как в некоторых районах на 10 тысяч населения по 2,2 — 2,5 семейных врача, — отметила Алла Немеренко.