Три женщины в Кузбассе незаконно обналичили маткапитал почти на 2 млн руб

Правоохранители считают, что с июня 2019 года по декабрь 2022 года обвиняемые разработали план хищения бюджетных денег, которые предоставляют владельцам сертификатов на материнский капитал. Для этого они искали социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении людей и убеждали их в законности обналичивания капитала. После согласия мошенницы готовили документы для получения займа на якобы приобретение жилья и земли под строительство. После займов они забирали деньги, гасили кредит, возвращали владельцам сертификатов часть денег, а остальное забирали себе. Таким образом фигурантки обналичили 1,9 млн рублей.