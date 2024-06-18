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Три женщины в Кузбассе незаконно обналичили маткапитал почти на 2 млн руб

Жительницы Кузбасса объединились с жительницей Алтайского края для махинаций.

Кузбасские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Кузбасса и одной жительницы Алтайского края, которых обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат. Дело уже направлено в суд.

Правоохранители считают, что с июня 2019 года по декабрь 2022 года обвиняемые разработали план хищения бюджетных денег, которые предоставляют владельцам сертификатов на материнский капитал. Для этого они искали социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении людей и убеждали их в законности обналичивания капитала. После согласия мошенницы готовили документы для получения займа на якобы приобретение жилья и земли под строительство. После займов они забирали деньги, гасили кредит, возвращали владельцам сертификатов часть денег, а остальное забирали себе. Таким образом фигурантки обналичили 1,9 млн рублей.

Со следствием они не сотрудничали. В отношении двух активных участниц преступной схемы суд избрал меру пресечения, связанную с изоляцией от общества. Также наложен арест на имущество и деньги обвиняемых на сумму свыше 7 260 000 ₽