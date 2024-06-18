Как школьнику в Башкирии найти работу на время каникул

С началом летних каникул школьники разделились на две категории. Одни в свободное время предпочитают отдыхать, а другие — дабы занять свободное время, идут работать. Желающих получить первый трудовой опыт подростков с каждым годом все больше. Специалисты рассказали, где этим летом можно поработать и как не нарваться на мошенников.
Спрос растет
Этим летом в Башкирии в рамках программы временного трудоустройства для школьников планируют дать работу более 19 тыс. подросткам от 14 лет. Это на 1,2 тыс. больше, чем в прошлом году. По словам министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой, именно столько вакансий зарегистрировано сегодня в базе данных Республиканского центра занятости населения.
Вариантов для летней подработки в этом году немало
«Школьники могут попробовать себя в качестве курьера, кухонного работника, вожатого, автомойщика, помощника геодезиста, формовщика теста и многих других. Им предлагают подработать на благоустройстве территории, в больнице или ухаживать за престарелыми. Нельзя забывать, что подросткам запрещен тяжелый труд, связанный, например, с поднятием тяжестей», — рассказала она.
Директор Центра содействия занятости молодежи Уфы Елена Недопекина говорит, что сложность работы зависит от возраста. Так, для подростков с 14 до 16 лет рекомендован более легкий труд, где не требуются специальные навыки или знания. Например, расклеивать объявления, работа промоутером, аниматором. С 16 лет уже можно пробовать себя в колл-центрах, официантами или доставщиками еды.
Под контролем родителей
Чтобы устроиться на работу, если подростку от 14 до 15 лет, необходимо получить письменное разрешение родителей или законных представителей и предоставить медицинское заключение. С 15 лет договор можно заключить сам, но только на выполнение легкой работы. С 16 лет подросток имеет право устраиваться на работу полностью самостоятельно.
«Продолжительность трудового рабочего дня ограничена: с 14 до 15 лет — не более четырех часов в день, с 15 до 16 лет — не более пяти, с 16 до 18 — семи», — продолжает Ленара Иванова.
При этом с несовершеннолетним работником обязательно необходимо заключить трудовой договор. Его наличие и правильность заполнения рекомендуют проконтролировать взрослым.
Специалисты отмечают, что до 18 лет подросткам не устанавливается испытательный срок. Бывают случаи, когда безответственные работодатели после недельной отработки подростка, расстаются с ним, не заплатив, ссылаясь на некачественно выполненную им работу.
«Обязательным условием является то, чтобы заработная плата подростка была не меньше МРОТ, установленного в республике, — 19 тысяч. Но он не выплачивается полностью, а пропорционально отработанному времени», — продолжает Елена Недопекина.
Но зачастую, по ее словам, компании платят больше.
Вакансии нарасхват
Однако не все работодатели охотно берут подростков. Бывают такие случаи, когда юные работники недобросовестно относятся к своим обязанностям и надеются получить «легкие» деньги.
Поэтому, по словам руководителя Центра содействия занятости молодежи, каждая компания, которая берется сегодня трудоустраивать школьников, — на вес золота. Каждую вакансию таких работодателей расхватывают как горячие пирожки.
Но бывают, что и школьники сталкиваются с недобросовестными работодателями. Поэтому находить работу специалисты рекомендуют непосредственно через центры занятости. Самое удобным способом считается обращение туда онлайн через портал «Работа России». Тогда автоматически в центре занятости за ним закрепляется сотрудник, который будет сопровождать его трудоустройство.
Дисциплина лучше
Екатерина из Уфы, мама 15-летнего Ярослава, рассказала, что ее сын сам изъявил желание работать летом.
«Он начал так работать с прошлого лета. Сам устроился промоутером. Тогда от меня лишь потребовалось подписать письменное согласие. Отработал все три месяца. Из положительных моментов: стал крайне дисциплинирован, сам рассчитывает свое время и очередность дел. И понял, что деньги жалко тратить на ерунду», — говорит женщина.
У уфимки Гульназ дочери Аделине 16 лет. Она тоже начала подрабатывать во время летних каникул с 14 лет.
«В первый год я устроила ее на месяц у себя на работе — в архиве. Работала по четыре часа в день. Работы было много, и дочь очень уставала. Но это было ее решение, и мы с мужем поддержали ее желание. На следующий год она устроилась промоутером также на месяц. Но она мне признавалась, что промоутером трудиться намного сложнее. Многие другие подростки тоже работали с ней, но до конца не дорабатывали — их выгоняли, были безответственными. Моя оказалась на удивление ответственная, приучилась к порядку. В месяц около 10 тысяч заработала», — рассказала Гульназ.
Успеют поработать?
Однако есть и родители, которые категорически против летней подработки своих детей. Жительница Уфы Эльвира призналась, что сама не работала до 18 лет и не хочет, чтобы трудились и ее дети.
«Если уж сильно захотят, то будут мне на работе помогать. А детей, работающих промоутерами, мне почему-то всегда жалко, стоят такие несчастные с этими листовками», — поделилась уфимка.
Отец двух сыновей-подростков Азат также выступил против трудоустройства.
«Есть примеры, когда хорошие ребята вдруг решали после этого, что дальше можно не учится, деньги можно и так заработать. Наши подростки так упахиваются за учебный год, что каникул не хватает отдохнуть. Оставляем им летом только спорт. И все. Успеют еще наработаться», — заключил он.