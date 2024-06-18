Как школьнику в Башкирии найти работу на время каникул

«В первый год я устроила ее на месяц у себя на работе — в архиве. Работала по четыре часа в день. Работы было много, и дочь очень уставала. Но это было ее решение, и мы с мужем поддержали ее желание. На следующий год она устроилась промоутером также на месяц. Но она мне признавалась, что промоутером трудиться намного сложнее. Многие другие подростки тоже работали с ней, но до конца не дорабатывали — их выгоняли, были безответственными. Моя оказалась на удивление ответственная, приучилась к порядку. В месяц около 10 тысяч заработала», — рассказала Гульназ.