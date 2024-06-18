Температура в Екатеринбурге бьет очередной рекорд: так жарко не было никогда

«Надежда на дожди реальна — утром 19 июня к западным границам Свердловской области приблизится атмосферный фронт, который принесет дождь, грозу в юго-западные районы области. Будет довольно жарко: 25−30 градусов, на севере на 5 градусов ниже».
В конце недели — после 20 июня — циклон принесет на Средний Урал кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. Это охладит воздух до более привычных свердловчанам 11−16 градусов ночью и 20−25 градусов днем. Метеорологи напоминают, что непредсказуемый уральский климат может принести не только жару, но заморозки и снегопады, как было, например, в 1997 году.
«ФедералПресс» писал, что губернатор Евгений Куйвашев намекнул на отмену действующего в регионе противопожарного режима в конце июля. Сделать это сейчас властям мешает сильная жара.