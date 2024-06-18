Температура в Екатеринбурге бьет очередной рекорд: так жарко не было никогда

В конце недели — после 20 июня — циклон принесет на Средний Урал кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. Это охладит воздух до более привычных свердловчанам 11−16 градусов ночью и 20−25 градусов днем. Метеорологи напоминают, что непредсказуемый уральский климат может принести не только жару, но заморозки и снегопады, как было, например, в 1997 году.