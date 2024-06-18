Минск включили в мировой рейтинг по дороговизне жизни для иностранцев

Что касается Минска, по оценке экспертов, за минувший год стоимость проживания для иностранных специалистов здесь снизилась, что позволило белорусской столице опуститься в рейтинге сразу на 30 позиций — до 212-й — и стать самым дешевым городом на Европейском континенте.