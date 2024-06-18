Минск включили в мировой рейтинг по дороговизне жизни для иностранцев

226 крупнейших городов планеты эксперты оценивали по сравнительной стоимости более чем 200 товаров и услуг — к примеру, жилья, транспорта, продуктов питания, одежды, развлечений.
Как и годом ранее, самым дорогим городом назван Гонконг. На втором месте — Сингапур. Следом идут сразу четыре швейцарских города подряд: Цюрих,
Женева, Базель и Берн. Также в топ-10 рейтинга вошли Нью-Йорк, Лондон, Нассау (Багамские Острова) и Лос-Анджелес.
Что касается Минска, по оценке экспертов, за минувший год стоимость проживания для иностранных специалистов здесь снизилась, что позволило белорусской столице опуститься в рейтинге сразу на 30 позиций — до 212-й — и стать самым дешевым городом на Европейском континенте.
Среди соседних стран самым дорогим городом для экспатов стала Рига (61 место, с ростом за год на 3 позиции). Вильнюс — на 113 месте (поднявшись на 10 строк), Варшава — на 135-м (поднявшись на 35 позиций). В рейтинге не представлены города России и Украины.