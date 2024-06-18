В Европе диким животным будут давать противозачаточные

Ученые считают способ более гуманным и эффективным в борьбе с популяциями, которые ранее подвергались отравлению, отстрелу или отлову.
Серые белки, дикие кабаны и голуби размножаются с большой скоростью и доставляют европейцам немало проблем. Чтобы сократить численность вредителей, ученые решили протестировать на них противозачаточные. Если эксперимент окажется успешным, то таким образом в дальнейшем продолжат вести контроль.
Исследователи хотят наполнять специальные кормушки и коробки для прикормки ореховой пастой и зернами с добавлением противозачаточных средств.
«Традиционные методы, такие как выбраковка, неэффективны, негуманны, неустойчивы, вредны для окружающей среды. Общественность все чаще выступает против них», — рассказала доктор Джованна Массеи из Йоркского университета.
Серые белки являются большой проблемой для Великобритании, куда они попали из США в 19 веке. Они объедают кору, нанося вред лесному массиву, и выживают рыжих белок. Для широколиственных деревьев они более опасны, чем олени и патогенные микроорганизмы.
У Германии, Франции и стран Скандинавии другая беда — кабаны. Они роются в мусорках, копают землю, причиняя ущерб сельскому хозяйству, а также часто становятся причиной ДТП. Голуби приносят ущерб всем странам Европы, поскольку портят архитектурные объекты, раскидывают мусор и нередко становятся переносчиками инфекций.