Белорусский врач посоветовал промывать раны минералкой

Среди его советов также — не накладывать на рану бумажные салфетки, вату, потому что те волоски, которые есть в этих материалах, попадут в нее и от них тоже придется избавляться. Рану лучше закрыть бинтом, если при снятии понимаем, что бинт присох к ране, размягчаем с помощью перекиси Вместо бинта, если порез невелик, можно использовать также бактерицидный лейкопластырь. Повязку лучше менять каждый день, с обработкой раневой поверхности антисептиком, но или по мере загрязнения.