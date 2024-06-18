В ЦПКиО прошло тестирование нового экстрим-аттракциона «Мельница»

В Центральном парке культуры и отдыха завершается монтаж и декорирование нового аттракциона. При вращении он достигает высоты 17,5 метра и крутится по часовой стрелке, при этом закрепленные на объекте лопасти с людьми будут вращаться по непредсказуемой для сидящих траектории. В ходе тестирования работу «Мельницы» проверят в условиях различных нагрузок и внештатных ситуаций.