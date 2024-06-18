В ЦПКиО прошло тестирование нового экстрим-аттракциона «Мельница»

В Центральном парке культуры и отдыха завершается монтаж и декорирование нового аттракциона. При вращении он достигает высоты 17,5 метра и крутится по часовой стрелке, при этом закрепленные на объекте лопасти с людьми будут вращаться по непредсказуемой для сидящих траектории. В ходе тестирования работу «Мельницы» проверят в условиях различных нагрузок и внештатных ситуаций.
Планируется, что аттракцион начнет работать для всех желающих уже в этом сезоне, но только после процедуры сертификации и получения свидетельства о госрегистрации.
Это уже третий экстрим-аттракцион, который монтируют в ЦПКиО. Здесь уже работает «Большой маятник» и скоро откроется объект «Седьмое небо» — те, кто рискнет прокатиться на нем, увидят Волгоград с высоты 40 метров.