Южноуральцы смогут помолиться у мощей Сергия Радонежского

Также известно, что 27 июня ковчег прибудет в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Южноуральске, 28 июня — в храм святой Великомученицы Варвары в Пласте. На следующий день прикоснуться к святыне смогут жители Еманжелинска, а также жители Троицка (29 июня мощи будут в Свято-Троицком кафедральном соборе).