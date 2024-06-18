Южноуральцы смогут помолиться у мощей Сергия Радонежского

Святыня прибудет в Челябинскую область на следующей неделе, 22 июня.
Ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского сначала доставят в Троицкую епархию. В День Святой Троицы здесь будет проведено праздничное богослужение с участием сонма архиереев Челябинской митрополии.
В пресс-службе Челябинской Епархии также опубликовали программу пребывания ковчега на Южном Урале. Известно, что 22 июня святыня будет находиться в храме преподобного Сергия Радонежского, а 23 числа — в храме святого великомученика Димитрия Солунского.
После этого, 25 июня, ковчег привезут в село Варна, в храм Рождества Пресвятой Богородицы. На следующий день частица мощей отправится в Чесму, в храм Николая Чудотворца.
Также известно, что 27 июня ковчег прибудет в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Южноуральске, 28 июня — в храм святой Великомученицы Варвары в Пласте. На следующий день прикоснуться к святыне смогут жители Еманжелинска, а также жители Троицка (29 июня мощи будут в Свято-Троицком кафедральном соборе).
Завершится программа пребывания ковчега в селе Уйское (ковчег привезут в храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова).