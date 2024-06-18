Минобразования Беларуси меняет порядок приема документов на апостиль с 1 июля

Уточняется, что прием и выдача уже оформленных документов займет один рабочий день. Вводится и предварительная запись на подачу: она возможна в понедельник — вторник и четверг-пятницу. График приема документов на проставление апостиля и для предварительной записи Минобразования разместило на своем сайте.