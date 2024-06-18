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Минобразования Беларуси меняет порядок приема документов на апостиль с 1 июля

Министерство образования Беларуси меняет порядок приема и выдачи документов на апостиль.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования Беларуси изменило график с 1 июля 2024 г. изменяется график приема и выдачи документов для проставления апостиля. Речь идет о документах, исходящих из учреждений образования.

Уточняется, что прием и выдача уже оформленных документов займет один рабочий день. Вводится и предварительная запись на подачу: она возможна в понедельник — вторник и четверг-пятницу. График приема документов на проставление апостиля и для предварительной записи Минобразования разместило на своем сайте.

образование