Три незаконных объекта снесли в предгорье Алматы

«В отношении собственника приняты административные меры по ст. 316 ч.1 с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений. 25 апреля 2023 года управление подало исковое заявление о сносе в Медеуский районный суд Алматы. Решением суда от 22 сентября 2023 года иск о сносе удовлетворен. К демонтажу собственник приступил добровольно с участием судебных исполнителей городского департамента юстиции», — говорится в сообщении.