Три незаконных объекта снесли в предгорье Алматы

В Алматы по решению суда под снос попали три строящихся здания в микрорайоне Кольсай, уч. № 2237, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Управление градостроительного контроля.
Внеплановая проверка, проведенная управлением, показала, что собственник (физлицо) возводит объекты без разрешительных документов.
«В отношении собственника приняты административные меры по ст. 316 ч.1 с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений. 25 апреля 2023 года управление подало исковое заявление о сносе в Медеуский районный суд Алматы. Решением суда от 22 сентября 2023 года иск о сносе удовлетворен. К демонтажу собственник приступил добровольно с участием судебных исполнителей городского департамента юстиции», — говорится в сообщении.