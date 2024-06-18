В Петербурге 11 выпускников получили 100 баллов за два предмета ЕГЭ

Согласно информации, 100 баллов получили 158 учащихся. При этом от 80 до 100 баллов получили 6148 человек. В сообщении также отмечается, что в 2024 году 97 выпускников из Санкт-Петербурга набрали высший балл по профильной математике, которую выбрали 58% учащихся. Высокие результаты, от 80 до 100 баллов, показали 4016 человек.