Назван продукт, из-за которого массово отравились россияне

В Москве в больницу с признаками ботулизма обратились 133 человека, 14 — на ИВЛ, 33 — в реанимации. Все они заказывали готовую еду через службу доставки. В Нижнем Новгороде 14 отравившихся, 12 из них подключены к ИВЛ. В Казани 14 госпитализированных, семь из них в реанимации, один на искусственной вентиляции легких.