Синоптики поделились агрометеорологическим обзором на начало июня в Казахстане

«В первой декаде июня в основных зерносеющих областях страны условия влагонакопления почвы сложились удовлетворительные и оптимальные благодаря прошедшим обильным осадкам, однако в отдельных районах отмечалось пониженное содержание влаги в пахотном слое почвы, т.к. дожди по территории региона выпадали неравномерно», — говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что состояние яровых зерновых культур в основном хорошее. На юге и юго-востоке на участках яровых зерновых культур отмечаются фазы развития «выход в трубку» — «колошение». В Кордайском, Меркенском, Шуском районах Жамбылской области и Казыгуртском районе Туркестанской области на посевах ярового ячменя отметается фаза развития «молочная спелость». На западе отмечается фаза развития «3-й лист» — «кущение».
Север завершает посев, там отмечаются «прорастание зерна» — «3-й лист», на отдельных участках «образование узловых корней». В центре — «колошение». На посевах яровой пшеницы — «3-й лист» — «образование узловых корней». На востоке — «всходы» — «3-й лист», на ранних посевах «кущение» — «появление нижнего стеблевого узла».
Отмечается, что состояние озимой пшеницы тоже отличное. На юге и юго-востоке на участках озимой пшеницы отмечаются фазы развития «колошение» — «молочная спелость», в окрестности метеостанции Кордай Жамбылской области и Шымкент Туркестанской области — «восковая спелость».
На юге страны на посевах теплолюбивых культур (соя, рис, хлопчатник), в Туркестанской области отмечается нарастание листьев. Состояние растений — хорошее.
Состояние сахарной свеклы, кукурузы — отличное. Рис в Алматинской, Жетысуской и Кызылординской областях — в основном хорошее. На посевах хлопчатника в Туркестанской области в основном отмечается нарастание листьев. На посевах подсолнечника отмечается фазы развития — «2-я пара листьев» в Абайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.
В Северо-Казахстанской области на посевах льна масличного наблюдается фаза развития «всходы». В Актюбинской, Алматинской, Жетысуской областях на наблюдаемых участках картофеля отмечается фаза развития «всходы»- «появление боковых побегов». На севере и в центре продолжается посадка картофеля.
У плодовых (яблоня, малина, груша, вишня) культур юга и юго-востока отмечается фазы «цветение»- «формирование плодов».
«На большей территории отгонного животноводства пастбища слабо стравлены, не стравлены пастбища в Мойынкумском, Таласском и Шуском районах Жамбылской области, в Шетском районе Карагандинской области и некоторые пастбища в Мангистауской области, сильно стравлены в Жамбылском районе Алматинской области, в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области, на остальных пастбищах наблюдается умеренная стравленность», — говорят синоптики.
Состояние дернины на пастбищах в основном сухое, на некоторых пастбищах в Актюбинской и Мангистауской областях дернина сырая.