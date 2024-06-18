Синоптики поделились агрометеорологическим обзором на начало июня в Казахстане

Синоптики отмечают, что состояние яровых зерновых культур в основном хорошее. На юге и юго-востоке на участках яровых зерновых культур отмечаются фазы развития «выход в трубку» — «колошение». В Кордайском, Меркенском, Шуском районах Жамбылской области и Казыгуртском районе Туркестанской области на посевах ярового ячменя отметается фаза развития «молочная спелость». На западе отмечается фаза развития «3-й лист» — «кущение».