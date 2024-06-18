Несколько стран Европейского союза планируют запретить продажу одноразовых электронных сигарет после тревожного роста использования этих устройств среди подростков. Более того, журналисты из Польши выяснили, что в Польшу одноразовые электронные сигареты импортируются из Китая бизнесменами из Российской Федерации. Для регулирования рынка Министерство финансов Молдовы предложило увеличить акциз на электронные сигареты на 15%.
Проект налоговой политики на следующий год, опубликованный Министерством финансов, предусматривает повышение акциза на картриджи, флаконы для пополнения и заправки электронных сигарет, в том числе одноразовых электронных сигарет. Таким образом, в 2025 году акциз на литр жидкости для электронных сигарет составит 3107 леев, что на 417 леев больше, чем в 2024 году.
В настоящее время разница между акцизом на электронные сигареты и акцизом на схожие продукты, такие как устройства для нагревания табака, составляет 80%. Благодаря низкому акцизу, бизнес по продаже одноразовых электронных сигарет стал в Молдове чрезвычайно прибыльным. Эти устройства в основном импортируются из Китая, который фактически запретил электронные сигареты, чтобы защитить молодежь.
Несмотря на то, что в нашей стране запрещена продажа электронных сигарет через интернет, в социальных сетях можно найти сотни объявлений, предлагающих вейпы с привлекательными вкусами сладостей, экзотических фруктов, энергетических напитков. Сладкие на вкус и по доступным ценам, эти продукты привлекают несовершеннолетних. Всего за 150 леев в интернете можно купить электронные сигареты, рассчитанные на 7500 затяжек.
Врачи предупреждают, что одноразовые электронные сигареты могут нанести вред развитию организма молодых людей, особенно мозга. «Воздействие никотина в подростковом возрасте, критическом периоде для ментального развития, может вызвать зависимость и повредить развивающийся мозг, влияя на внимание и способность к обучению. Есть риск развития поведенческих расстройств и окончательной потери контроля над импульсами», — говорит психотерапевт Григоре Гараз.
Проблема распространилась и на другие страны европейского региона, где одноразовые электронные сигареты незаконно продаются несовершеннолетним. В таких странах, как Великобритания, Германия, Франция и Ирландия, введен полный запрет на импорт одноразовых электронных сигарет.
Недавно к этой группе европейских стран присоединилась Польша. Польские журналисты провели расследование происхождения одноразовых электронных сигарет и выяснили, что большая часть вейпов импортируется из Китая, где они фактически запрещены к продаже с 2022 года из-за их популярности среди молодежи. Одноразовые электронные сигареты импортируются из Китая в Польшу двумя крупными компаниями, связанными с Россией и Кремлем. Эти компании охватывают 50% польского рынка электронных сигарет.