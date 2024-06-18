Страны ЕС хотят запретить электронные сигареты, чтобы защитить молодежь

Проект налоговой политики на следующий год, опубликованный Министерством финансов, предусматривает повышение акциза на картриджи, флаконы для пополнения и заправки электронных сигарет, в том числе одноразовых электронных сигарет. Таким образом, в 2025 году акциз на литр жидкости для электронных сигарет составит 3107 леев, что на 417 леев больше, чем в 2024 году.