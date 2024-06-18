До основной площадки Сабантуя казанцы смогут добраться на электричках

Со станции Казань поезда отправятся в 6.31, 7.59, 9.21, 12.27, 14.51, 16.45, 18.10, 19.45 и 21.40.
В обратном направлении со станции Березовая роща электрички будут ходить в 6.50, 7.23, 8.19, 8.58, 11.51, 14.02, 17.03, 17.42, 19.11, 20.47 и 22.52.
«Время в пути займет 12 минут. Стоимость проезда в одном направлении составит 36 рублей», — отметили в пресс-службе.
Всего на маршруте Казань — Аэропорт — Казань задействовано 20 электропоездов. Они останавливаются на станциях Вахитово, Березовая роща, Комбинат, Южный парк, Юбилейная, Столбище.
Празднование Сабантуя состоится 23 июня в Березовой роще казанского поселка Мирный.