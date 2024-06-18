Мэр Новокузнецка после дождей пообещал улучшить ливнёвки города

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что власти разработают план-схему всех водопропускных систем города с приведением их в рабочее состояние. Поводом стал нетипичный летний паводок. Чего стоило затопление дач в Новокузнецком районе.
Из мер чиновник перечислил также предусмотрение системы ливнёвок при строительстве домов, очистку русел малых рек и Томи, разработку проекта для дренажа территории с последующими строительно-монтажными работами.
«В силу масштаба и высокой стоимости данный комплекс мер будем осуществлять планомерно в течение нескольких лет с обязательным привлечением средств федерального бюджета», — объяснил мэр.
Он добавил, что сильные дожди спровоцировали сильный подъём уровня Томи, из-за чего грунтовые воды не дают дождю уходить в землю. Многие водоотводные каналы и трубы оказались забиты, завалены мусором или перекопаны собственниками. В мэрию поступает много жалоб от жителей.
Специалисты откачивают мотопомпами грунтовые воды с индивидуальных жилых участков, очищают и промывают оголовки труб, прокладывают новые водопропускные трубы.
«При этом важно понимать, что одномоментно провести такую работу на всех участках не представляется возможным. К тому же практически ежедневно идут дожди», — заключает Сергей Кузнецов.