Мэр Новокузнецка после дождей пообещал улучшить ливнёвки города

Он добавил, что сильные дожди спровоцировали сильный подъём уровня Томи, из-за чего грунтовые воды не дают дождю уходить в землю. Многие водоотводные каналы и трубы оказались забиты, завалены мусором или перекопаны собственниками. В мэрию поступает много жалоб от жителей.