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Мэр Новокузнецка после дождей пообещал улучшить ливнёвки города

Обильные осадки спровоцировали сильный подъём уровня реки Томь.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что власти разработают план-схему всех водопропускных систем города с приведением их в рабочее состояние. Поводом стал нетипичный летний паводок. Чего стоило затопление дач в Новокузнецком районе.

Из мер чиновник перечислил также предусмотрение системы ливнёвок при строительстве домов, очистку русел малых рек и Томи, разработку проекта для дренажа территории с последующими строительно-монтажными работами.

«В силу масштаба и высокой стоимости данный комплекс мер будем осуществлять планомерно в течение нескольких лет с обязательным привлечением средств федерального бюджета», — объяснил мэр.

Он добавил, что сильные дожди спровоцировали сильный подъём уровня Томи, из-за чего грунтовые воды не дают дождю уходить в землю. Многие водоотводные каналы и трубы оказались забиты, завалены мусором или перекопаны собственниками. В мэрию поступает много жалоб от жителей.

Специалисты откачивают мотопомпами грунтовые воды с индивидуальных жилых участков, очищают и промывают оголовки труб, прокладывают новые водопропускные трубы.

«При этом важно понимать, что одномоментно провести такую работу на всех участках не представляется возможным. К тому же практически ежедневно идут дожди», — заключает Сергей Кузнецов.