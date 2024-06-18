Представитель генпрокурора: регионы не могут произвольно усыплять животных

«Животные, не нашедшие владельца и переданные в пункты (временного содержания) из приютов, по истечении 30 дней пребывания там могут умерщвляться незамедлительно, вне зависимости от их опасности. Таким образом, регламентирована технология, ничего общего не имеющая с требованиями федерального закона и методическими указаниями правительства Российской Федерации, при, как представляется, недопустимой правовой определенности приоритета нормотворчества субъекта в данной сфере. Полагаю, что у КС имеются веские аргументы для признания оспариваемых норм не соответствующими Конституции РФ», — цитирует «Интерфакс» Вячеслава Росинского, полномочного представителя генерального прокурора РФ в Конституционном суде.