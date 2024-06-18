Представитель генпрокурора: регионы не могут произвольно усыплять животных

Проверка статей 7 и 18 данного федерального закона проходит на основании запроса Верховного суда Бурятии, где зоозащитники обжаловали региональный закон. Истцы называют неправомерным усыпление бездомных животных в Бурятии на 31-й день с момента отлова, если за это время никто не забрал животное из места временного содержания.
«Животные, не нашедшие владельца и переданные в пункты (временного содержания) из приютов, по истечении 30 дней пребывания там могут умерщвляться незамедлительно, вне зависимости от их опасности. Таким образом, регламентирована технология, ничего общего не имеющая с требованиями федерального закона и методическими указаниями правительства Российской Федерации, при, как представляется, недопустимой правовой определенности приоритета нормотворчества субъекта в данной сфере. Полагаю, что у КС имеются веские аргументы для признания оспариваемых норм не соответствующими Конституции РФ», — цитирует «Интерфакс» Вячеслава Росинского, полномочного представителя генерального прокурора РФ в Конституционном суде.
По его словам, федеральное регулирование не предполагает неограниченного права субъекта РФ в этом вопросе. Однако фактически оспариваемый закон «Об ответственном обращении с животными…» позволяет региону игнорировать методические указания правительства РФ и основные принципы федерального законодательства.
Росинский указал, что согласно статье 16 данного федерального закона умерщвление животных допустимо только в случае непереносимых физических страданий на основе профессиональных ветеринарных оценок. В Бурятии же это позволено делать сотрудникам коммерческой структуры по иным критериям: «агрессивность при отлове», «отсутствие попыток съесть корм после отлова», «лай и направление к источнику резкого звука», «попытки вырваться из вольера».
«То есть по сути основаниями для умерщвления являются естественные поведенческие реакции», — подчеркнул представитель генпрокурора.
Генпрокуратура в своей письменной позиции, направленной в КС, отметила, что региональные законы, позволяющие усыплять невостребованных животных независимо от их здоровья и степени опасности для людей, противоречат федеральному закону «Об ответственном обращении с животными…» и исключают отношение к ним как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания.
Заявитель в лице Верховного суда Бурятии также считает, что оспариваемые положения противоречат Конституции, так как позволяют регионам РФ без ограничений распоряжаться судьбой здоровых неагрессивных животных, что противоречит принципам гуманного обращения с животными и запрету на жестокое обращение с ними. Конституционный суд огласит постановление по делу в установленном порядке позднее.
Нина Лютикова