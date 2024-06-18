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В Воронежской области вновь продлили предупреждение о грозах

Оно будет действовать до вечера среды.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 61% 764 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Желтый уровень погодной опасности продлен в Воронежской области из-за гроз. Он будет действовать как минимум до вечера среды, 19 июня. Об этом свидетельствуют актуальные данные на прогностической карте Центрального федерального округа.

Что касается температуры воздуха, то синоптики обещают жаркую погоду. В Воронеже и области будет до +28 градусов, облачно с прояснениями.

Ранее стало известно, что во всех районах Воронежской области снизилась до 1 и 2 класса опасность возникновения пожаров. На это повлияли дожди.