В Воронежской области вновь продлили предупреждение о грозах

Желтый уровень погодной опасности продлен в Воронежской области из-за гроз. Он будет действовать как минимум до вечера среды, 19 июня. Об этом свидетельствуют актуальные данные на прогностической карте Центрального федерального округа.
Что касается температуры воздуха, то синоптики обещают жаркую погоду. В Воронеже и области будет до +28 градусов, облачно с прояснениями.
Ранее стало известно, что во всех районах Воронежской области снизилась до 1 и 2 класса опасность возникновения пожаров. На это повлияли дожди.