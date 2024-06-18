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МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах в Пермском крае 19 июня

Жителям рекомендуют быть более внимательными и осторожными.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 73% 764 мм рт. ст. +23°

В ближайшие сутки в Пермском крае вновь ожидается ухудшение погодных условий, предупреждают в МЧС. По данным синоптиков, в среду, 19 июня, в отдельных районах Прикамья пройдет сильный дождь и прогремит гроза. При грозе ожидается усиление ветра с порывами до 15−20 метров в секунду.

Жителей призывают быть внимательными и осторожными при выходе на улицу. Во время сильного ветра не следует находиться возле деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними.