МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах в Пермском крае 19 июня

В ближайшие сутки в Пермском крае вновь ожидается ухудшение погодных условий, предупреждают в МЧС. По данным синоптиков, в среду, 19 июня, в отдельных районах Прикамья пройдет сильный дождь и прогремит гроза. При грозе ожидается усиление ветра с порывами до 15−20 метров в секунду.
Жителей призывают быть внимательными и осторожными при выходе на улицу. Во время сильного ветра не следует находиться возле деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними.