В Новосибирской области может появиться День реки Обь

Вопрос уже поднимался ранее, сделал акцент заместитель председателя комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области по экологии Ярослав Фролов: «Подготовительная работа проведена. Мы направим письмо в Правительство Новосибирской области с просьбой рассмотреть и утвердить данную дату. Она может стать, что называется, точкой сборки межведомственного взаимодействия, которая позволит координировать решение экологических вопросов. Последние данные говорят о том, что самая грязная часть реки Обь — это проходящая через территорию города Новосибирска и Новосибирской области».
Как подчеркнул Ярослав Фролов, в компетенцию различных ведомств — как федерального, так и регионального уровня — входят задачи по оздоровлению экосистемы водных артерий и водных биологических ресурсов, принятие мер по реабилитации рек и снижению антропогенной нагрузки. На практике отдельные сегменты такой работы не выстраиваются в единую систему. «Их надо выстраивать, — выразил убежденность парламентарий. — Здесь напрашивается аналогия с детской пирамидой. День реки Обь — та ось, на которую будут нанизываться мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия».
Выступивший на заседании комиссии представитель общественности Владимир Кириллов сформулировал, для чего необходимо принять такое решение. Предполагается серия мероприятий по включению Оби в федеральную программу оздоровления рек России, активизация использования водного пространства в качестве транспортной артерии и туризма в водоохранных зонах. Установление единой даты позволит, по мнению общественников, организовать единый субботник на всем протяжении реки Обь — для этого нужно консолидировать жителей населенных пунктов, расположенных на берегах сибирской реки, одной из крупнейших в мире.
Депутат Денис Субботин указал на важность обмена опыта с соседями — Алтайским краем, Томской областью: что делается там в направлении оздоровления экосистемы Оби? «В других регионах уже установлены такие дни рек? Если установлены, то существует ли опыт привлечения финансирования под такие памятные даты?» — конкретизировал депутат Игорь Умербаев.
Ярослав Фролов отметил, что должна быть организована большая скрупулезная работа по формированию программных мероприятий. И одно из направлений — привлечение федеральных средств.
По мнению Дениса Субботина, инициативу общественности нужно воплощать в реальность. Он предложил назначить Днем Оби первое воскресенье сентября.