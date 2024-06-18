В Новосибирской области может появиться День реки Обь

Как подчеркнул Ярослав Фролов, в компетенцию различных ведомств — как федерального, так и регионального уровня — входят задачи по оздоровлению экосистемы водных артерий и водных биологических ресурсов, принятие мер по реабилитации рек и снижению антропогенной нагрузки. На практике отдельные сегменты такой работы не выстраиваются в единую систему. «Их надо выстраивать, — выразил убежденность парламентарий. — Здесь напрашивается аналогия с детской пирамидой. День реки Обь — та ось, на которую будут нанизываться мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия».