Стало известно, что украли нацисты в Таганроге во время оккупации

— Целенаправленное разграбление музейных коллекций не только обогащало нацистских чиновников и офицеров, но и являлось очевидным актом геноцида, направленного на системное уничтожение культурного наследия, и как следствие — национальной идентичности нашего народа, — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. — В условиях широкого распространения исторических фальсификаций, связанных, в том числе, и с отрицанием преступлений гитлеровского режима и его пособников, особую важность приобретает последовательная презентация новых документальных материалов, способных зафиксировать истинную картину значимых событий.