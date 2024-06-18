Стало известно, что украли нацисты в Таганроге во время оккупации

Бумаги, содержащие информацию о злодеяниях нацистов, более 80 лет под грифом «Секретно» хранились в папке под названием «Таганрогский городской финансовый отдел при бургомистерстве». Их обнаружили сотрудники Государственного архива Ростовской области.
Грабеж немецкие оккупанты оформили, как «изъятие предметов по распоряжению отдела пропаганды германской армии». Санкцию на кражу дал некий обер-лейтенант Франк.
На пожелтевших от времени листах бумаги фиолетовыми чернилами аккуратно выведено: «Стакан фиолетовый с портретом Николая I c золоченным орнаментом», «Тарелка мелкая с изображением Наполеона I. Английский фарфор», «Тарелки мелкие из Помпейского сервиза. Фабричной марки Императорского завода»…. Всего в списке значится 124 иконы и оклады, картины, посуда, декоративные украшения и холодное оружие.
Отметим, что похищение музейных ценностей произошло за несколько месяцев до освобождения Таганрога. Опись составлена 17 марта 1943 года, а 30 августа 1943 года в город вошли части Красной армии.
— Целенаправленное разграбление музейных коллекций не только обогащало нацистских чиновников и офицеров, но и являлось очевидным актом геноцида, направленного на системное уничтожение культурного наследия, и как следствие — национальной идентичности нашего народа, — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. — В условиях широкого распространения исторических фальсификаций, связанных, в том числе, и с отрицанием преступлений гитлеровского режима и его пособников, особую важность приобретает последовательная презентация новых документальных материалов, способных зафиксировать истинную картину значимых событий.
Кстати, в оккупированном немцами Ростове-на-Дону грабежом культурных ценностей занимались несколько нацистских учреждений: мобильная команда Пишке и группа Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга, которой руководил Ганс Рёк.
Оккупантов интересовали книги XVI века и литература по искусству. Шесть ящиков с ценными изданиями было перемещено в Берлинскую имперскую библиотеку. Часть отобранных книг получил Оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга в Киеве.
Благодаря наступлению Красной армии оккупанты не сумели завершить запланированные работы по перемещению библиотечных фондов из Ростова-на-Дону. Тем не менее в ходе боевых действий погибло около 300 тысяч книг областной библиотеки имени Маркса, в том числе ценнейшее собрание дореволюционной периодики и советских журналов 1918—1935 годов.
В 1946 году причиненный оккупантами Ростову-на-Дону материальный ущерб исчислялся астрономической суммой 3 млрд 100 млн рублей.