Мэр Уфы рассказал, как пройдет празднование 450-летия города

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании правительства 18 июня рассказал, как пройдет празднование 450-летия города 31 августа.
День начнется с церемоний возложения цветов к Монументу дружбы и стеле «Уфа — город трудовой доблести». В этой же локации состоится закладка капсулы времени будущим поколениям.
В 12.00 на площади имени Ленина стартует фестиваль «Уфа на все времена». На проспекте Октября разместят экспозиции уфимских промышленных предприятий, на самой площади — выставка более 200 ремесленников. Они представят брендированную сувенирную продукцию, выполненную в концепции праздника.
Вечерние концерты пройдут на трех площадках — на площади им. Ленина, около ДК «Моторостроитель» и в амфитеатре у конгресс-холла «Торатау», где будет проходить фестиваль «Сердце Евразии». В них примут участие звезды российской и республиканской эстрады.
В спорткомплексе «Уфа-арена» состоится большое театрализованное представление «Река времени».