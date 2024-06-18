Мэр Уфы рассказал, как пройдет празднование 450-летия города

Вечерние концерты пройдут на трех площадках — на площади им. Ленина, около ДК «Моторостроитель» и в амфитеатре у конгресс-холла «Торатау», где будет проходить фестиваль «Сердце Евразии». В них примут участие звезды российской и республиканской эстрады.