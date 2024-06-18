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Мэр Уфы рассказал, как пройдет празднование 450-летия города

Он озвучил полную программу.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании правительства 18 июня рассказал, как пройдет празднование 450-летия города 31 августа.

День начнется с церемоний возложения цветов к Монументу дружбы и стеле «Уфа — город трудовой доблести». В этой же локации состоится закладка капсулы времени будущим поколениям.

В 12.00 на площади имени Ленина стартует фестиваль «Уфа на все времена». На проспекте Октября разместят экспозиции уфимских промышленных предприятий, на самой площади — выставка более 200 ремесленников. Они представят брендированную сувенирную продукцию, выполненную в концепции праздника.

Вечерние концерты пройдут на трех площадках — на площади им. Ленина, около ДК «Моторостроитель» и в амфитеатре у конгресс-холла «Торатау», где будет проходить фестиваль «Сердце Евразии». В них примут участие звезды российской и республиканской эстрады.

В спорткомплексе «Уфа-арена» состоится большое театрализованное представление «Река времени».