В Минсельхозе Казахстана заявили о риске залета саранчи из России

На сайте Минсельхоза опубликована информация об очередном заседании центрального оперштаба по борьбе с саранчой. В зоне повышенного риска залета саранчи с приграничных территорий России находятся Айтекебийский район Актюбинской области, а также Житикаринский и Денисовский районы Костанайской области, где проходят пути стадной миграции.
Сообщается, что штаб-квартиру регионального центра управления по борьбе с саранчой Актюбинской области решено перенести в Айтекебийский район.
"Для оперативной обработки залетной саранчи в Джангельдинском и Камыстинском районах Костанайской области работает 21 единица техники. При увеличении численности саранчи есть готовность перекинуть дополнительную технику.
Как отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, с российским отраслевым ведомством отрабатываются совместные меры противодействия. Наряду с этим проводятся обследования на границах с Китаем и Узбекистаном", — сказано в сообщении.
Сообщается, что на 18 июня мероприятия против стадных саранчовых проведены на площади 1,3 млн гектаров или 51,7% от прогнозируемой. Химическая обработка против итальянского пруса проведена на площади 920,6 тыс. гектаров (44,5% от прогноза).