Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупреждает о грозе и усилении ветра в Калининградской области

МЧС предупреждает о грозе и усилении ветра в Калининградской области. Ухудшение погоды прогнозируют со второй половины ночи 19 июня. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале регионального управления МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 58% 764 мм рт. ст. +28°

«По Калининградской области со второй половины ночи 19 июня ожидается усиление юго-западного, западного ветра 12−17 м/с, грозы. При грозах местами ливни, шквалистые усиления ветра, град», — говорится в публикации.

Во время грозы запрещено купаться в водоёмах, выходить в море и реки на маломерных судах. Также не рекомендуют приближаться к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и стоять рядом с окном. Кроме того, нельзя находиться около деревьев или рядом с опорами линий электропередачи, работающими светофорами, осветительными установками.