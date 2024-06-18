В Волгограде устроят парковую вечеринку для взрослых

Вечеринку для взрослых устроят в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде в среду. «Серебряный вечер» пройдет в 18.00 часов у малой сцены, сообщили в администрации ЦПКиО. В парке ждут всех желающих потанцевать под хиты минувших эпох и особенно тех, кому за 50, 60 и больше.