Главного врача Воронежского онкодиспансера Ивана Мошурова наградили орденом Пирогова

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым два предпринимателя из Воронежской области получили государственные награды. Генеральный директор ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг» Штефан Дюрр был награжден орденом Дружбы, а учредитель ООО «ЭКО-культура» Александр Рудаков — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.