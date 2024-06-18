Главного врача Воронежского онкодиспансера Ивана Мошурова наградили орденом Пирогова

Награда была присвоена с формулировкой «за большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение». Соответствующий указ президента разместили на портале официального опубликования правовых актов.
С аналогичной формулировкой президент отметил еще одного воронежского врача. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили заведующему отделением Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 Илье Сазонову.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым два предпринимателя из Воронежской области получили государственные награды. Генеральный директор ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг» Штефан Дюрр был награжден орденом Дружбы, а учредитель ООО «ЭКО-культура» Александр Рудаков — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.