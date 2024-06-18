Ричмонд
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В Волгоградскую область к концу недели придут похолодание и дожди

Синоптики дали прогноз погоды в регионе на ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 61% 764 мм рт. ст. +23°

По информации регионального ЦГМС, в среду, 19 июня, в Волгоградской области будет переменная облачность. Температура ночью составит +17…+22 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до +28…+33 градусов, возможны дожди.

20 июня существенных осадков на территории региона не предвидится. Ночью похолодает до +15…+20 градусов, местами до +12 градусов. В светлое время суток установится жара до +30…+35 градусов.

По-настоящему похолодает лишь в пятницу, 21 июня. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами, сильный ветер. Температура воздуха составит ночью +16…+21 градус. А днем вместо жары будет комфортная температура около +22…+27 градусов.