В Волгоградскую область к концу недели придут похолодание и дожди

По информации регионального ЦГМС, в среду, 19 июня, в Волгоградской области будет переменная облачность. Температура ночью составит +17…+22 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до +28…+33 градусов, возможны дожди.
20 июня существенных осадков на территории региона не предвидится. Ночью похолодает до +15…+20 градусов, местами до +12 градусов. В светлое время суток установится жара до +30…+35 градусов.
По-настоящему похолодает лишь в пятницу, 21 июня. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами, сильный ветер. Температура воздуха составит ночью +16…+21 градус. А днем вместо жары будет комфортная температура около +22…+27 градусов.