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РЖД объяснили, в какие поезда не пускают провожающих

РЖД: провожающим нельзя заходить в «Сапсаны» и некоторые скоростные поезда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сотрудники РЖД не разрешают провожающим заходить в «Сапсаны» и некоторые скоростные составы, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, заявили РИА Новости в компании.

Так там прокомментировали появившиеся в Telegram-каналах сообщения с жалобами пассажиров на то, что провожающих не пускают в поезда дальнего следования.

«Согласно приказу Министерства транспорта России от 25 февраля 2022 года № 60 провожающие в вагоны высокоскоростного поезда “Сапсан” на начальных и промежуточных станциях не допускаются», — пояснили в РЖД, уточнив, что это правило действует со дня вступления документа в силу.

В компании также сослались на приказ Минтранса № 4 от 9 января 2024 года, согласно которому сопровождающие не могут заходить в скоростные поезда № 728/727, № 747/748 Москва — Санкт-Петербург — Москва, курсирующие на участках Октябрьской железной дороги.

В ФПК граница зоны транспортной безопасности установлена по периметру вагона, уточнили в Российских железных дорогах.

«В других поездах дальнего следования формирования АО “ФПК” провожающие допускаются проводником в вагон только в сопровождении пассажиров, которые устно подтвердят, что эти люди находятся с ними. Те же правила действуют и для встречающих», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что если время стоянки поезда на станции составляет менее пяти минут, то проводники рекомендуют провожающим не заходить в вагон и готовы помочь пассажирам с багажом.