Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» в России в 2024 году

В России активно развивается внутренний туризм — все больше жителей предпочитают заграничным путешествиям поездки по родной стране. А помогает в этом национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» 2024.
Рассказываем о том, какие меры со стороны государства позволяют туристам получать качественные услуги и более безопасный и комфортный отдых, как национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» 2024 делает путешествия по России доступнее, а также какие федеральные проекты этому способствуют.
Суть нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
В рамках этого нацпроекта организаторы мест отдыха и туристических маршрутов получают всестороннюю поддержку государства. В свою очередь туристические услуги, оказываемые россиянам, переходят на качественно новый уровень. Развивается вся необходимая инфраструктура для комфортных поездок по стране, и становится все интереснее и удобнее путешествовать по России.
Указ президента РФ
Согласно решению президента России Владимира Путина, нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется в стране с 2021 года. Благодаря этому туристическая отрасль имеет мощную государственную поддержку и финансирование.
Как заявлял Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ, «если в 2018 году на туризм из федерального бюджета было выделено 3,7 млрд рублей, то в 2022 году — 67,7 млрд. Это 18-кратный рост. В 2023 и 2024 годах общий объем финансирования составит порядка 100 млрд рублей».
Эти меры, безусловно, способствуют развитию внутреннего туризма: граждане России все чаще предпочитают поездки по стране зарубежным направлениям.
Также по итогам послания Владимира Путина Федеральному собранию на нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» стало известно, что в 2025—2030 годах будет выделено финансирование из федерального бюджета в размере не менее 403 млрд рублей.
Кроме того, согласно поручению президента, правительство должно обеспечить к 2030 году рост числа турпоездок по России до 140 млн и увеличение доли туризма в ВВП страны до 5%.
Цели и основные задачи проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
Во-первых, если смотреть глобально, то национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» необходим для всестороннего развития отрасли туризма в России.
Во-вторых, этот нацпроект нужен для того, чтобы российские туристы, путешествуя внутри страны, могли получать исключительно качественный сервис и положительные эмоции от комфортных и безопасных поездок по России. В рамках нацпроекта создается целый спектр туристических маршрутов, доступных и зимой, и летом, а еще особое внимание уделяется детским поездкам и развитию цифровых сервисов.
В-третьих, национальный проект нацелен на рост числа поездок российских граждан по стране. Планируется, что к 2020 году этот показатель вырастет более чем в два раза: с 65 млн поездок до 140 млн.
Также перед туристической отраслью стоит амбициозная задача по увеличению числа рабочих мест. Планируется, что к 2030 году оно достигнет почти 6 млн.
А еще одна из целей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — рост доли туристической отрасли в ВВП страны.
Сроки реализации проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» запустили в 2021 году. Планировалось, что он завершится в 2024-м. Однако президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о том, что действие нацпроекта было решено продлить как минимум до 2030 года.
При этом в Минэкономразвития сообщили, что все меры по поддержке бизнеса в рамках нацпроекта тоже будут действовать до 2030 года.
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Федеральные проекты нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» включает в себя три федеральных проекта: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма». Далее расскажем подробнее о каждом из них.
1. Развитие туристской инфраструктуры
Одной из основных задач нацпроекта является ускоренное развитие туристической инфраструктуры, благодаря чему будет раскрыт природный, культурный и исторический потенциал страны и вырастет число поездок внутри России. Для этого была учреждена корпорация «Туризм.РФ», которая формирует туристические кластеры, разрабатывает мастер-планы и инвестирует в создание необходимой для комфорта путешественников инфраструктуры.
Какие же меры поддержки доступны в рамках этого федерального проекта?
Во-первых, с 2021 года на строительство и реконструкцию отелей, гостиниц и санаториев начали выдавать льготные кредиты.
Согласно условиям займа средства выдаются в размере от 100 млн до 70 млрд рублей на срок до 15 лет по ставке от 3 до 5% годовых. Их можно получить на строительство или реконструкцию отелей категории не менее «три звезды» и площадью не менее 5000 кв. метров или с номерным фондом от 120 номеров. При этом должен быть разработан бизнес-план, а документы на землю должны быть на руках у инвестора.
Также субсидию выделили на создание модульных отелей. Подобные гостиницы функционируют круглый год, а их строительство помогает в кратчайшие сроки увеличивать номерной фонд в стране, так как они строятся и вводятся в эксплуатацию очень быстро. Модульные отели делают из готовых конструкций, которые доставляют на нужное место, собирают, устанавливают и подключают к сетям.
К примеру, в 2022 году правительство России выделило 19 привлекательным в плане туризма регионам субсидию на 4 млрд рублей. Не менее половины от стоимости вкладывают в проект представители бизнеса, а вторую часть предоставляет государство за счет субсидии.
Во-вторых, инициативы предпринимателей в регионах поддерживают с помощью грантов. Государство софинансирует те или иные бизнес-проекты, тем самым помогая в их реализации.
Благодаря этой программе в различных российских городах появились туристские информационные центры, кемпинги и модульные отели. Все это глобально способствует развитию внутреннего туризма, ведь вариантов для отдыха становится все больше, а места — разнообразнее и привлекательнее для российских туристов.
Программа помогает предпринимателям в регионах открыть собственное туристическое дело, а также способствует появлению новых рабочих мест в этой сфере.
А еще росту количества турпоездок внутри страны помогает единая субсидия на туризм для регионов, которая была введена в этом году. Программа действительна для 85 регионов. Благодаря этой субсидии тот или иной регион самостоятельно сможет решать, на какие туристические направления выделить полученные средства. Так, единую субсидию можно будет направить на обустройство пляжей, спортивных и детских зон отдыха, национальных туристических маршрутов; покупку необходимого оборудования; создание модульных кемпингов, автокемпингов, глэмпингов, а еще на разработку электронных путеводителей, мобильных приложений и аудиогидов.
2. Повышение доступности туристских услуг
В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» разрабатывается целая сеть национальных туристических маршрутов. Они включают в себя наиболее привлекательные для туристов объекты: культурно-исторические, природные, гастрономические и многие другие.
Каждый маршрут максимально продуман и выверен с точки зрения логистики, комфорта и безопасности. Они, без сомнения, придутся по душе современному туристу с высокими требованиями к путешествиям.
Важный момент: прежде чем стать «национальным», каждый туристический маршрут по широкому перечню критериев оценивают эксперты из АТОР (Ассоциации туроператоров России), а также представители регионов и бизнеса. Они обращают пристальное внимание на классификацию отелей и гостиниц, наличие навигации, безопасность транспорта и многое другое.
На данный момент одобрено уже 53 национальных туристических маршрута, проходящих по территориям 50 регионов. Путешествовать по тому или иному маршруту можно будет как самостоятельно, так и предварительно прибегнув к услугам туроператора.
Программы национальных туристических маршрутов описаны на отдельной странице туристического портала Путешествуем.рф.
3. Совершенствование управления в сфере туризма
Для повышения качества оказываемых туристам услуг планируется повысить уровень сервиса. Ведь недостаточно только построить новые отели и обустроить инфраструктуру, необходимо еще и подготовить профессиональные кадры.
Кроме того, в туристической отрасли планируется усовершенствование всей системы управления. Для этого создаются и внедряются новые прозрачные механизмы управления и методы регулирования отрасли, а также планируется качественная подготовка и переподготовка кадров, которые заняты в этой сфере.
Источники бюджета нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»: меры поддержки
Как мы писали ранее, нацпроект осуществляется в рамках трех федеральных проектов, а на его реализацию из бюджета выделено в общей сложности не менее 542 млрд рублей. В СМИ также появлялась информация о том, что согласно паспорту нацпроекта на его реализацию планируется потратить около 630 миллиардов рублей.
Ожидается, что около 70% бюджета нацпроект получит из внебюджетных источников и 30% — из бюджета.
Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
Несомненно, только результаты нацпроекта могут показать, работают или нет те или иные меры поддержки, а также насколько они эффективны. Если удается достичь поставленных целей, то такой проект считается успешным.
Каковы же целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»? Смотрите в таблице ниже.
|2019
|2024
|2030
|Рост внутренних поездок, в том числе за счет импортозамещения (млн. поездок)
|62,5
|78
|140
|Рабочие места (млн. рабочих мест)
|1,5
|2,5
|4
|Экспорт туристических услуг (млрд. долл. США)
|11
|15,5
Автор: Татьяна Малюк