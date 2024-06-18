Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» в России в 2024 году

Согласно условиям займа средства выдаются в размере от 100 млн до 70 млрд рублей на срок до 15 лет по ставке от 3 до 5% годовых. Их можно получить на строительство или реконструкцию отелей категории не менее «три звезды» и площадью не менее 5000 кв. метров или с номерным фондом от 120 номеров. При этом должен быть разработан бизнес-план, а документы на землю должны быть на руках у инвестора.