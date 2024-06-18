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В центре Екатеринбурга устроили пенную вечеринку

В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Коляда-Plays».

Источник: Комсомольская правда

В центре Екатеринбурга устроили пенную вечеринку. Так, 18 июня, стартовал фестиваль «Коляда-Plays». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

— В рамках фестиваля зрители смогут увидеть более 30 спектаклей для взрослых и детей от 18 театров из разных городов России. Традиционно в программу фестиваля входят спектакли по пьесам уральских драматургов, — говорится в сообществе фестиваля.

Проходить мероприятие будет с 18 по 28 июня в Екатеринбурге. Начать фестиваль решили ярко. Театралы устроили настоящую вечеринку в самом центре уральской столицы. Драматург Николай Коляда вместе с актерами оделись в костюмы и танцевали под разноцветный дым и пену.

В 2024 году площадками фестиваля стали «Коляда Театр», Камерный театр, Свердловская государственная детская филармония, театр «Волхонка», Центр культуры «Урал», Учебный театр Екатеринбургского театрального института и бар «Самоцвет».

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