В центре Екатеринбурга устроили пенную вечеринку

Проходить мероприятие будет с 18 по 28 июня в Екатеринбурге. Начать фестиваль решили ярко. Театралы устроили настоящую вечеринку в самом центре уральской столицы. Драматург Николай Коляда вместе с актерами оделись в костюмы и танцевали под разноцветный дым и пену.