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В Новосибирске на Родительскую субботу и Троицу пустят дополнительные автобусы

На два дня увеличат транспорт до кладбищ.

На Родительскую субботу 22 июня и День Святой Троицы 23 июня в Новосибирске пустят дополнительный транспорт. Это коснется автобусов и троллейбусов, идущих до кладбищ.

— Это будут троллейбусы № 2, № 5, № 26, трамвай № 3, автобусы № 9, № 23, № 27, № 36, № 46, № 50, № 53, № 54, № 54к, № 64, № 68, № 73, № 77 л и маршрутки № 30, № 30а и № 73, — сообщили в мэрии города.

Также на выходные пустят три дополнительные маршрутки от «Золотой Нивы» до Гусинобродского кладбища. На самих кладбищах введут ограничение с 9.00 до 19.00 на въезд автомобилей.