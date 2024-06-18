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День города в Калининграде пройдет в необычном формате

КАЛИНИНГРАД, 18 июня, ФедералПресс. Власти Калининграда рассказали о том, как в этом году планируется отпраздновать День города. Глава администрации Елена Дятлова уточнила, что традиционного шествия не будет.

«Готовится большая трехдневная программа. Мы начнем в пятницу в различных точках Калининграда отмечать день рождения нашего города», — отметила Дятлова.

Она добавила, что ожидаются локальные события в разных точках города. В роддомах планируется поздравить новорожденных, которые появились накануне праздника, уточняет издание «Клопс».

Кроме того, в планах чествование почетных жителей города и ветеранов становления области. Также запланировано много спортивных мероприятий. Конкретная программа будет готова в ближайшие две недели. Предполагается, что праздник начнется вечером 5 июля.

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