День города в Калининграде пройдет в необычном формате

«Готовится большая трехдневная программа. Мы начнем в пятницу в различных точках Калининграда отмечать день рождения нашего города», — отметила Дятлова.
Она добавила, что ожидаются локальные события в разных точках города. В роддомах планируется поздравить новорожденных, которые появились накануне праздника, уточняет издание «Клопс».
Кроме того, в планах чествование почетных жителей города и ветеранов становления области. Также запланировано много спортивных мероприятий. Конкретная программа будет готова в ближайшие две недели. Предполагается, что праздник начнется вечером 5 июля.