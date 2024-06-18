Пять человек отказались пустить на рейс «Калининград-Петербург»

Пять человек не пустили на авиарейс «Калининград-Петербург». Это случилось из-за недостаточного количества мест на борту самолета. Стражи правопорядка начали проверку. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
— В итоге один пассажир отказался от перелета, еще четыре — зарегистрировались на ближайший рейс в Северную столицу в 17:45. Они находятся в зале ожидания аэропорта Храброво, — говорится в сообщении ведомства.
Всем предоставили прохладительные напитки и горячее питание. Обстоятельства случившегося выяснят правоохранители.
Напомним, в начале июня внимание транспортной прокуратуры привлекла задержка авиарейса «Калининград-Петербург». По предварительной информации, это случилось после того, как специалисты обнаружили техническую неисправность. 265 пассажиров перевели в аэропорт, где предоставили необходимую поддержку.