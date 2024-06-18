Национальный проект «Культура» в России в 2024 году

Один из проектов, входящих в культурную группу, называется «Культурная среда». С его помощью создаются новейшие центры культурного развития по всей России, объединяющие людей, которые интересуются сферой культуры и искусства. Также в его рамках проводится реконструкция культурно-образовательных и музейных зданий, обновление техники и необходимых инструментов в культурных организациях и школах искусств и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров в деревнях и поселках. Так, например, в 2020 году в сельском поселении Ува-Туклинское в Удмуртии отремонтировали центральный дом культуры, заменив кровлю и окна и оснастив зрительный зал. Теперь в поселке с населением около 2000 человек смогут проходить культурные и развлекательные мероприятия.