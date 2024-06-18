Национальный проект «Культура» в России в 2024 году

Вместе с национальным проектом «Культура» сохраним и приумножим многовековые культурные традиции.
Самобытная и многонациональная Россия всегда славилась своим культурным многообразием. Чтобы развить творческие инициативы, обеспечить доступ к предметам искусства по всей стране и помочь реализоваться молодым талантам в 2019 году был анонсирован национальный проект «Культура». Рассказываем подробнее о том, какая миссия и задачи у проекта, какой был выделен бюджет, для кого проект будет полезен, а главное — почему он так важен для страны.
Суть нацпроекта «Культура»
Благодаря нацпроекту «Культура» у людей из разных точек России появится возможность быть в курсе культурной повестки. Онлайн-трансляции театральных постановок, доступные оцифрованные произведения, оснащение современным оборудованием и обустройство культурных центров в городах, деревнях и поселках — лишь малая часть преимуществ проекта. В рамках нацпроекта «Культура» у одаренных людей также появится возможность проявить себя и самореализоваться в творческом плане, создав с единомышленниками уникальные и самобытные произведения.
Указ президента РФ
В мае 2018 года, после выхода Указа (1) Президента РФ В. В. Путина, для развития российского общества был разработан ряд инициатив, важной частью которых стал национальный проект «Культура».
Куратор нацпроекта «Культура» заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова заявила в 2023 году о достижении всех планов нацпроекта, включающих поддержание более 7,5 тыс. творческих инициатив в сфере культуры и искусства.
Цели и основные задачи проекта «Культура»
Основополагающей задачей нацпроекта «Культура» является предоставление доступа к значимым предметам искусства жителям не только больших городов, но также деревень, поселков и отдаленных культурных центров. Реализация задуманного возможна благодаря синергии современных технологий и выделенного бюджета, сумма которого — более 104 миллиардов рублей.
Кроме того, нацпроект «Культура» преследует ряд целей (2), среди них:
- обеспечение выгодных условий для развития творческого потенциала;
- повышение общественного интереса к культурной среде;
- продвижение талантливых молодых людей в сфере искусства;
- поддержание начинающих творческих проектов;
- цифровизация культурных объектов для широкой аудитории;
- реконструирование культурных памятников и объектов;
- реновация региональных и областных структур в области культуры;
- строительство центров культурного развития;
- создание виртуальных порталов о культуре;
- реновация культурных и образовательных организаций;
- повышение степени специализации сотрудников культурной сферы;
- создание памятных мест.
Сроки реализации проекта «Культура»
Проект «Культура» был анонсирован в мае 2018 года после выхода указа В. В. Путина, а уже 1 января 2019 года началась его реализация. По официальным данным, цели и задачи проекта планируется осуществить до конца 2024 года. Соответственно, срок реализации проекта — шесть лет.
Федеральные проекты нацпроекта «Культура»
Нацпроект включает в себя множество федеральных проектов в сфере культуры, отвечающих основным целям и задачам, а также ряд мероприятий для усовершенствования культурной среды. Про главные инициативы — рассказываем ниже по тексту.
Культурная среда
Один из проектов, входящих в культурную группу, называется «Культурная среда». С его помощью создаются новейшие центры культурного развития по всей России, объединяющие людей, которые интересуются сферой культуры и искусства. Также в его рамках проводится реконструкция культурно-образовательных и музейных зданий, обновление техники и необходимых инструментов в культурных организациях и школах искусств и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров в деревнях и поселках. Так, например, в 2020 году в сельском поселении Ува-Туклинское в Удмуртии отремонтировали центральный дом культуры, заменив кровлю и окна и оснастив зрительный зал. Теперь в поселке с населением около 2000 человек смогут проходить культурные и развлекательные мероприятия.
Творческие люди
Проект «Творческие люди» объединяет культурных единомышленников, помогая им развиваться в творческой и профессиональной сфере. В рамках проекта организуют концерты и фестивали любительских коллективов и народные выставки в музеях. Кроме того, важной частью проекта является повышение профессиональных навыков специалистов культуры.
В 2020 году в рамках нацпроекта шесть любительских коллективов Тюмени выиграли 300 тысяч рублей на развитие творческой деятельности. На эти деньги они смогли купить костюмы, оборудование и даже начать гастрольную деятельность в разных городах России.
Цифровая культура
С помощью проекта «Цифровая культура», по ходу которого в культурное пространство активно внедряются интерактивные технологии, проводят оцифровку произведений, открывают виртуальные концертные залы и кинотеатры, где проходят трансляции культурных мероприятий. Благодаря нацпроекту жители даже самых отдаленных поселений России могут увидеть спектакли и мюзиклы, посмотреть культовые кинофильмы и прочитать произведения отечественных авторов.
Источники бюджета нацпроекта «Культура»: меры поддержки
По официальным данным за 2018 год (3), на проект в период реализации с 2019 по 2024 год было выделено более 104 миллиардов рублей из бюджета РФ. Такую сумму финансирования нацпроекта назвали на пресс-конференции. С помощью релевантного бюджета можно предоставить доступ к значимым предметам искусства жителям не только больших городов, но также деревень, поселков и отдаленных культурных центров. В 2023 году заместитель нацпроекта Татьяна Голикова заявила о достижении всех планов нацпроекта, включающих поддержание более 7,5 тыс. творческих инициатив в сфере культуры и искусства.
Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Культура»
Нацпроект «Культура» с момента начала его реализации в 2019 году приближается к успешному завершению, о чем свидетельствуют его вполне успешные целевые показатели (4). В таблице можно увидеть, какие параметры за период с 2019 по 2024 году удалось достичь в рамках нацпроекта.
|2019
|2021
|2024
|Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры
|101
|105
|115
|Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз
|24
|40
|80
|Создание виртуальных концертных залов (кол-во)
|80
|240
|500
|Онлайн-трансляции мероприятий на портале «Культура.РФ» (кол-во)
|75
|более 100
|637
|Книжные памятники, оцифрованные и включенные в Национальную электронную библиотеку (тыс. шт)
|8 тысяч
|24 тысячи
|48 тысяч
|Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (кол-во)
|300
|600
|1800
|Будет построено и (или) реконструировано, и (или) капитально отремонтировано сельских культурно-досуговых объектов (кол-во)
|89
|266
|526
|Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов РФ (кол-во)
|100
|300
|600
|Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту (кол-во)
|110
|330
|660
|Оснащение современным оборудованием кинозалов в городах с числом жителей до 500 тыс. чел. (кол-во кинозалов)
|200
|600
|1200
|Оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (кол-во наименований)
|-
|7500
|22500
|Реконструкция региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (кол-во)
|1
|8
|40
|Выделение грантов лучшим любительским творческим коллективам (кол-во)
|20
|60
|120
|Повышение квалификации в центрах непрерывного образования в сфере культуры (тыс. чел.)
|14
|80
|200
|Утверждение инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (кол-во)
|-
|20
|50
|Реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ (кол-во)
|100
|300
|600
|Реализация всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (кол-во)
|10
|30
|60
|Создание памятных мест, связанных с военной историей России (кол-во)
|30
|90
|180
Ранее мы уже рассказывали про другие национальные проекты России, которые имеют особую значимость для развития общества. Например, нацпроект «Семья» специализируется на снижении уровня бедности среди многодетных семей, а нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» заботится об увеличении средней продолжительности жизни. Как можно заметить, инициативы затрагивают совершенно различные категории и возраста, есть и нацпроект для юного поколения — «Кадры». Он фокусируется на подготовке молодежи к трудоустройству с учетом текущих экономических условий. Подробнее об этих и других национальных проектах можно узнать на сайте «Национальные проекты России».
Список источников:
- Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», сайт «Президент России» URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
- Статья «Опубликован паспорт национального проекта “Культура”», сайт «Правительство России» URL: http://government.ru/info/35562/
- Статья «Бюджет национального проекта “Культура” составит более 100 млрд рублей», сайт «Министерство культуры Российской Федерации» URL: https://culture.gov.ru/press/news/byudzhet_natsionalnogo_proekta_kultura_sostavit_bolee_100_mlrd_rubley/
- Сайт «Национальные проекты России» URL: национальныепроекты.рф
Автор: Кристина Корчанова