Восемь выпускников в Калининградской области получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому или математике

Восемь выпускников из Калининградской области набрали максимальные баллы ЕГЭ по итогам проверки работ по русскому и математике. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона в понедельник, 17 июня.
В том числе четыре выпускника сдали на 100 баллов профильную математику. Это ученики ШИЛИ, школ № 24 и 28, лицея № 18. Ещё двое ребят набрали по 99. Максимум по базовой части получили 58 человек. В целом на отлично по этому предмету выполнили работу 968 старшеклассников.
По итогам проверки ЕГЭ по русскому языку стобалльников тоже четверо. Двое — из лицея № 23, по одному — из калининградской школы № 21 и краснознаменской, № 1. Ещё 14 выпускникам не хватило до сотни трёх баллов.
Работа предметной комиссии продолжается. Идёт проверка экзаменационных заданий по остальным дисциплинам.
В прошлом году в Калининградской области 100 баллов ЕГЭ получили 18 учеников, отмечено в сообщении министерства.
В первый резервный день ЕГЭ сдавали более 400 выпускников региона.