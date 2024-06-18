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Восемь выпускников в Калининградской области получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому или математике

Работа предметной комиссии ещё продолжается.

Восемь выпускников из Калининградской области набрали максимальные баллы ЕГЭ по итогам проверки работ по русскому и математике. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона в понедельник, 17 июня.

В том числе четыре выпускника сдали на 100 баллов профильную математику. Это ученики ШИЛИ, школ № 24 и 28, лицея № 18. Ещё двое ребят набрали по 99. Максимум по базовой части получили 58 человек. В целом на отлично по этому предмету выполнили работу 968 старшеклассников.

По итогам проверки ЕГЭ по русскому языку стобалльников тоже четверо. Двое — из лицея № 23, по одному — из калининградской школы № 21 и краснознаменской, № 1. Ещё 14 выпускникам не хватило до сотни трёх баллов.

Работа предметной комиссии продолжается. Идёт проверка экзаменационных заданий по остальным дисциплинам.

В прошлом году в Калининградской области 100 баллов ЕГЭ получили 18 учеников, отмечено в сообщении министерства.

В первый резервный день ЕГЭ сдавали более 400 выпускников региона.

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