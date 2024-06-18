Восемь выпускников в Калининградской области получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому или математике

В том числе четыре выпускника сдали на 100 баллов профильную математику. Это ученики ШИЛИ, школ № 24 и 28, лицея № 18. Ещё двое ребят набрали по 99. Максимум по базовой части получили 58 человек. В целом на отлично по этому предмету выполнили работу 968 старшеклассников.