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На Самару надвигается гроза со шквалистым ветром и градом

В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 58% 764 мм рт. ст. +28°

В Самарской области прогнозируют сразу несколько опасных метеорологических явлений. По информации Приволжского УГМС, в ближайшие час два может начаться ливень с грозой. Может дуть шквалистый ветер со скоростью 17−22 метров в секунду. Также вероятен град.

— Объявлен оранжевый уровень опасности, — прокомментировала пресс-служба Приволжского УГМС.

Такой прогноз сохранится и ночью 19 июня.

ГУ МЧС России по Самарской области призывает жителей региона соблюдать осторожность, не прятаться от ветра возле неустойчивых конструкций и линий электропередач.