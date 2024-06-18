На Самару надвигается гроза со шквалистым ветром и градом

В Самарской области прогнозируют сразу несколько опасных метеорологических явлений. По информации Приволжского УГМС, в ближайшие час два может начаться ливень с грозой. Может дуть шквалистый ветер со скоростью 17−22 метров в секунду. Также вероятен град.