График отключения горячей воды в Минске в июле 2024: полный список адресов, даты отключения

Опубликован полный список минских домов, где будет планово отключена горячая вода в июле 2024 года. График появился на официальном сайте предприятия «Минсккоммунтеплосеть».
В июле планово горячее водоснабжение начнут отключать с 4 июля по следующим адресам:
2-ой пер. Багратиона 28, 30, 32; Авангардная 43, 45, 46, 47, 48А, 49, 51, 52, 52А, 54; Багратиона 69, 71, 73, 73А; Запорожская 22, 24А, 26, 32, 34, 36, 38, 40; Л. Беды 39; Менделеева 4, 6, 8, 10, 10А, 12; Уральская 8а, 10А; Филимонова 3, 3 к.2, 5 к.1, 7, 7А, 10, 14 (2, 3 секции); Фроликова 19, 21, 23, 23А, 25.
С 8 июля горячую воду отключат:
«Минсккоммунтеплосеть».
2-й Измайловский пер. 13; 3-й пер. Можайского 11; аг. Ждановичи ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» лечебно-диагностический корпус, хозяйственный блок, патологоанатомический корпус; Неждановой 36.
Горячая вода с 9 июля будет планово отключена по адресам:
«Минсккоммунтеплосеть».
50 лет Победы 20, 22; Бельского 24, 26; Беляева 3, 4, 9, 10, 21, 25; Буденого 6; В/ч 04104; Водолажского 4, 5, 6, 6А, 8, 8А, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 23А; Героев 120-ой дивизии 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 27А, 29, 33; Е. Полоцкой 1, 3, 4, 5; Курсанта Гвишиани 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Матусевича 38, 40, 42, 44, 44Б, 46; Одоевского 70; Орловская 76; Основателей 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21; П. Глебки 11, 15А; Плеханова 46, 48; Пономарева 1, 1А, 2, 3, 3Б, 4А, 5, 6, 7, 9А, 11, 11Б, 12, 13; Почтовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; пр. Рокоссовского 27, 46, 48, 50, 52 к.1, 54 к.1, 56, 58 к.1, 60 к.1, 62, 64, 74, 76, 78, 80; Притыцкого 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59; пр-т Независимости 186, 196, 198, 202 к.1−2; пр-т Победителей 12; Рогачевская 1а, 10, 10А, 10Б, 10 В, 10Д; Садовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Стариновская 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37; Стрелковая 11Б; Щербакова 1; Я. Райниса 1А, 1Б, 1 В, 1 Г, 1Д.
С 17 июля горячую воду отключат:
«Минсккоммунтеплосеть».
Бачило 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 к.2−3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Ротмистрова 24, 26, 30, 32, 34, 36 к.1,3−5; 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 50Б, 52, 56, 58, 62, 64, 66; Селицкого 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107; Шабаны 17.
Горячее водоснабжение планово будет отключено с 22 июля:
«Минсккоммунтеплосеть».
ст. Колядичи (промзона) 1, 3, 5, 7.
С 23 июля горячую воду отключат:
«Минсккоммунтеплосеть».
Авакяна 24, 32, 32 к.3, 34, 34 к.3, 36 к.2, 38; Аврорская 2, 4, 6, 8; Артиллеристов 9, 9А, 11, 11А, 13, 15; Аэродромная 3А, 9А, 13, 15, 17; Бакинская 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 к.1−2; 20; Балтийская 2, 4, 6, 8, 12; Беломорская 5, 8; Бородинская 35; Брилевская 12, 14, 15; В. Хоружей 21; Великоморская 6, 10, 12, 30; Воронянского 3 к.1−2, 4 к.1−2, 4А, 4Б, 6, 6 В, 7, 7А, 9, 10, 11, 11 к.1−6; 13 к. 1,2,4,5; 15 к.1−3; 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 50 к.3−5; Денисовская 2, 4, 6, 9, 41 к.2, 45; Жуковского 1, 2, 3, 4, 5 к.1−2; 6 к.1−4; 7, 8 к.1, 9 к.1−2; 10 к.1,2,4,5; 10б, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Каховская 17; Козыревская 4, 6, 14, 14Б, 15, 16, 17, 21 к.1−3; 23, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39 к.1−2;
Короткевича 6, 14; Кропоткина 47, 51, 55, 76; Куйбышева 61 к.1−3, 73, 75; Левкова 3 к.1−2; 4, 6 к.1,3; 8 к.1−2, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22; Либаво-Роменская 23; Машерова 60; Маяковского 22 к.1, 24, 26, 99, 100, 115, 117 к. 2, 103, 119А, 123, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 160, 160А, 162, 164, 166, 166А, 168, 170, 172, 172А, 172б; 174; Могилевская 2 к.2−3; 4 к.1−4; 4А, 5, 6 к.1−4; 8 к.1−4; 10, 12, 12А, 16, 16 к.4, 32, 34 к.2, 36; Нововиленская 6, 8А, 9а, 10, 10А, 13А, 14, 15; Орловская 51, 53, 57, 59; Осипенко 2, 4, 6, 8; пер. Вузовский 3, 9 к.1; пер. Дачный 8; пер. Нововиленский 14; пер. Я. Колоса 8, 15; Полевая 36; Полтавская 10; Роменская 5, 9; Семенова 10, 11, 11А, 14, 15, 20, 20А, 20Б; 22, 24, 26, 28; Сенницкая 5, 51; Солнечная 1, 3, 4, 6, 17, 29, 30, 31; Старовиленская 97; Старовиленский тр. 6, 8, 10, 26 к.1, 28 к.1, 30, 69, 73, 75, 75А, 77; Физкультурная 23, 31, 33; Червякова 2 к.2,3,5; 3, 5, 7, 8Б, 23, 31, 61; Чкалова 1 к.2−4; 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 к.1−2; 17, 19, 21, 20, 22, 23 к.1−2; 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36.
С 24 июля горячее водоснабжение планово отключат:
«Минсккоммунтеплосеть».
Гастелло 7 к.3, 9, 11; Гвардейская 3, 5, 5А, 7, 9; Ильянская 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 10Б, 12, 14, 16, 18; Камайская 8, 10, 12, 14; Княгининская 4, 6, 8, 10; Л. Украинки 2, 4 к.1, 6 к.1−4; 8 к.1−3; 12 к.1−4; 14, 16, 18, 20, 22; Лынькова 3, 8, 10; Мястровская 1, 1А, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 38; Орловская 86 к.1−4; 86А; пр-т. Победителей 20А, 22А, 51 к.2, 53 к.1, 73 к.1, 75 к.1, 77, 79, 81, 83, 83А, 85, 87, 89, 89 к.3, 91, 93, 95 к.1, 97 к.1, 99 к.1−2; 101, 101/12, 115, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 135А, 135Б, 135В; Радужная 4 к.1−2; 6, 8 к.1−3; 10; Ратомская 5, 7; Ржавецкая 1, 3, 5, 7; Тарханова 14, 16.
Горячая вода будет отключена с 26 июля:
«Минсккоммунтеплосеть».
Алтайская 64 к.4−5, 164 к.1−2, 166 к.1−2; Ангарская 92; Артема 14, 16; Байкальская 1, 3, 5, 7; В/ч 3214; Варвашени 13 к.1−3, 15В; Ваупшасова 15, 16, 26, 29, 31, 42, 42А, 42Б; 44; Высокая 11Д, 11В; Высоцкого 1, 3, 7; Геологическая 59 к.1−3, 59Б, 63, 63А, 99, 101, 103, 115, 117, 119, 119А, 121, 123, 125, 127, 129, 133; Герасименко 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14А, 16, 18, 19, 20, 21, 22 к.1−2, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52 к.1−2, 54, 56, 58 к.1−2; Гинтовта 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 В, 30, 32, 36, 38, 40, 44; Городецкая 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11к.1−2; 13, 13А, 14, 15, 18, 20, 22, 22Б, 32, 34, 36 к. 1−2; 38А, 38, 40, 40А, 44, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70;
Илимская 1/63, 3, 5, 6б, 8, 9, 10 к.1−3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 43, 58; К. Туровского 2, 4, 4б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Карвата 2, 4, 6, 8, 10А, 10Б, 10 В, 11, 13 к.1−2, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29Б; 30, 31, 31а, 31 Г; 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Копиевича 3, 5, 7; Ложинская 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Лопатина 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5а, 6, 7, 7А, 7А к.1, 15, 15А, 15 В, 15 Г, 17, 19, 20; Михайлашева 1, 5; Навуковая 2, 2А, 4, 6; Нестерова 2, 4, 6, 8, 9, 51, 53 к.1−4, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 к.1−3, 88 к.1−2, 90, 92, 94, 94А, 96, 98; Огинского 4, 6; Острошицкая 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23;
Охотская 117, 119, 120, 133, 135 к.1−3, 137, 139, 141, 143 к.1−2, 145; П. Мстиславца 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24; Парниковая 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 13А; пер. Охотский 17, 21; Подгорная 19А к.1−4; 21Б, 21 В, 23 Г; пр-д Университетский 5, 7; пр-т Независимости 146А, 146, 148 к.1−3; 150, 179, 181, 183, 185, 191А, 191Б, 191Ж; Связистов 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Солтыса 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50 к.1−2, 54, 56, 56А, 58, 60, 62; Уручская 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, 17; Ф. Скорины 1, 3, 5, 7, 9, 25 к.1,3; Филимонова 35, 39, 43, 45, 47, 47А, 55 к.1; Холмогорская 47 к.1, 47А, 63, 65; Шафарнянская 1, 2, 2А, 2Б; 3, 4, 6, 8А, 16, 14; Шугаева 17.
С 29 июля горячая вода будет планово отключена:
«Минсккоммунтеплосеть».
Васнецова 16.