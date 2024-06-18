График отключения горячей воды в Минске в июле 2024: полный список адресов, даты отключения

50 лет Победы 20, 22; Бельского 24, 26; Беляева 3, 4, 9, 10, 21, 25; Буденого 6; В/ч 04104; Водолажского 4, 5, 6, 6А, 8, 8А, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 23А; Героев 120-ой дивизии 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 27А, 29, 33; Е. Полоцкой 1, 3, 4, 5; Курсанта Гвишиани 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Матусевича 38, 40, 42, 44, 44Б, 46; Одоевского 70; Орловская 76; Основателей 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21; П. Глебки 11, 15А; Плеханова 46, 48; Пономарева 1, 1А, 2, 3, 3Б, 4А, 5, 6, 7, 9А, 11, 11Б, 12, 13; Почтовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; пр. Рокоссовского 27, 46, 48, 50, 52 к.1, 54 к.1, 56, 58 к.1, 60 к.1, 62, 64, 74, 76, 78, 80; Притыцкого 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59; пр-т Независимости 186, 196, 198, 202 к.1−2; пр-т Победителей 12; Рогачевская 1а, 10, 10А, 10Б, 10 В, 10Д; Садовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Стариновская 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37; Стрелковая 11Б; Щербакова 1; Я. Райниса 1А, 1Б, 1 В, 1 Г, 1Д.